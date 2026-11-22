Кладовщик из Подмосковья стал обладателем лотерейного суперприза свыше ₽7 млн, применив собственный математический подход к выбору чисел, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи». Удачную комбинацию мужчина просчитал в розыгрыше «Великолепная 8».

Победитель по имени Евгений увлекся лотереями полтора года назад ради интереса и решил подключать к игре любовь к математике. Перед счастливым тиражом он приобрел три билета с расширенной ставкой и использовал так называемый метод коврового покрытия — старался заполнить все игровое поле так, чтобы числа пересекались во всех трех вариантах. Кроме того, по признанию самого счастливчика, удачу ему принесло присутствие в билете числа 13, которое он считает приносящим везение.

Радостной новостью Евгений уже поделился с женой, сыном и родным братом. Выигранные деньги житель Подмосковья планирует потратить на закрытие ипотеки.