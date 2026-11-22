Певец Егор Крид заявил, что посмотрит фильм «Иди и смотри» после разгоревшегося скандала, сообщил артист, слова которого приводит Lenta.ru со ссылкой на SHOT. Исполнитель пообещал выделить время на картину, из-за отсылки к которой ранее угодил в громкую историю.

В разговоре с поклонницами Крид заверил, что обязательно включит военную драму, едва появится свободное окно в графике.

Повод для шумихи возник еще в октябре: артиста обвинили в оскорблении ветеранов из-за лонгслива в клипе «Милый ублюдок». На кофте красовался постер фильма «Иди и смотри» с пририсованными татуировками и пирсингом на лице героя. После критики музыкант заблюрил скандальный принт в ролике, извинился, признался, что не видел ленту, и пообещал внимательнее следить за рисунками на своей одежде.

Позже ситуация вышла за рамки обсуждений в соцсетях: Генпрокуратура Белоруссии начала проверку клипа на предмет реабилитации нацизма и направила материалы в Следственный комитет. Следователям предстоит оценить, нет ли в видео признаков разжигания социальной вражды, реабилитации нацизма или отрицания геноцида белорусского народа.