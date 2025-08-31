«Мы сохраняем культурный имидж»: в Петербурге собирают обращения к губернатору в защиту баров

С 1 сентября в Санкт-Петербурге вступает в силу закон № 301-50 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции», согласно которому продажа алкоголя в некоторых барах, кафе и ресторанах будет запрещена. Местные жители запустили в социальных сетях канал «Вежливые гости», где собирают видеообращения к губернатору Александру Беглову с требованием отменить указанный закон, сообщил РБК.

По информации издания, продажа алкогольной продукции с первого дня осени будет запрещена в тех зданиях, которые расположенных в жилых домах в помещениях менее 50 кв. м. Некоторые горожане считают, что подобные ограничения негативно отразятся на развитии малого бизнеса.

«Маленькие локальные бары — такая же культурная часть города, как музеи или исторические здания. Защищая их, мы сохраняем культурный имидж Петербурга», — по данным РБК, так говорится в одном из обращений.

По данным издания, некоторые горожане обратили внимание на отсутствие альтернативы. Они оставляют комментарии, в которых рассказывают о своем отношении к небольшим барам. Для них это возможность встретиться с близкими людьми и поговорить. Жители выступили против того, чтобы их лишали привычных мест для встреч и общения.

«На просьбы публично ответить на протесты горожан губернатор Александр Беглов пока не ответил», — сообщил РБК.

По информации издания, законопроект также предусматривает наличие в барах отдельного входа, кухни, охраны и тревожной кнопки. Представители отрасли уверены, что многие небольшие бары не смогут выполнить такие условия. Они либо закроются, либо будут принимать клиентов нелегально.

