Пассажир, открой личико: в России с 1 сентября запустят посадку в поезд по биометрии

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу постановление кабмина, разрешающее использование биометрических данных для покупки билетов и посадки на поезда дальнего следования. Об этом информирует ТАСС , ссылаясь на официальный документ.

Отмечается, что Технология пройдет испытания на одном из существующих маршрутов, после чего планируется принять решение о её дальнейшем применении.

«Посадка в поезд по биометрии — это дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе», — приводится в тексте документа.

При покупке билета на поезд дальнего следования появится возможность использовать биометрическую идентификацию пассажира, если перевозчик технически готов к этому.

РЖД также добавили, что продолжают активную работу над совершенствованием технологии и регламента использования биометрии в транспортной сфере совместно с Минцифры и Минтрансом.

Ранее РЖД показали обновленные вагоны класса СВ. Они оснащены более просторными полками, мультимедийными экранами и утюгами.