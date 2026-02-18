«Мы вернемся в эпоху до 1928 года»: токсиколог рассказал о глобальной угрозе — любая царапина может убить

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале призвал россиян относиться к антибиотикам как к ресурсу, который может закончиться, сообщил VSE42.RU .

Эксперт отметил, что бактерии эволюционировали миллиарды лет. Человечество нашло способ для борьбы с ними. Однако эффективность антибиотиков снижается из-за их бесконтрольного применения. Люди невольно делают бактерии более сильными. Они стали активнее адаптироваться к действию антибиотиков, могут мутировать, а не погибать.

«Мы уже живем в мире, где антибиотики перестают работать. Это не будущее — это настоящее. В России устойчивость к пенициллину у пневмококка превышает 50%. Пневмонию стало лечить сложнее. Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью — реальность для сотен пациентов. Инфекции мочевыводящих путей перестают отвечать на стандартные схемы», — написал в своем телеграм-канале главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов.

Токсиколог рассказал, что принимать антибиотики необходимо правильно. Во-первых, препараты может назначать исключительно врач. Задача пациента — следовать рекомендациям, пропивать весь курс даже при улучшении самочувствия. Во-вторых, не стоит покупать антибиотики без рецепта и самостоятельно назначать препарат. Лекарства не помогут в борьбе с ОРВИ и не влияют на снижение температуры.

Константин Сиворонов предупредил, что антибиотикорезистентность — актуальная проблема, которая может привести к серьезным последствиям. Например, химиотерапия и трансплантация органов станут для современных людей невозможны. Процедуры снижают иммунитет. Без антибиотиков пациенты погибнут от собственной микрофлоры.

«Штатные простые операции — станут смертельно опасными. Любое вмешательство может закончиться не лечением, а сепсисом. <...> Мы вернемся в эпоху до 1928 года, когда любая царапина могла убить», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, бактерии стали сильнее из-за использования антибиотиков в сельском хозяйстве, возможности свободной покупки препаратов, бесконтрольного приема и нарушения схем лечения.

Ранее сообщалось, что новый стандарт по гриппу «подсветил» ошибки лечения в больнице и дома.