Ошибки, «подсвеченные» стандартом Минздрава: как врачи и пациенты десятилетиями лечили грипп неправильно

Обновленный клинический стандарт лечения гриппа, утвержденный Минздравом, четко обозначил типичные ошибки, которые долгое время совершались как при врачебном назначении терапии, так и в случаях самолечения, сообщил РБК.

Новый регламент, введенный в декабре 2025 года, внес ряд существенных корректив: сокращение максимальной продолжительности стандартного курса лечения до девяти дней, расширение перечня обязательных диагностических процедур, включение в список основных лекарственных средств противовирусные препараты, иммуномодуляторы, средства для облегчения кашля и легочные сурфактанты. Новый регламент вывел за рамки стандартной терапии антибиотики и диуретики.

«Новый стандарт просто подсветил те ошибки, которые часто выполняются в клинической практике и при самолечении», — рассказала РБК невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

Как пояснили эксперты в беседе с РБК, исключение антибиотиков и мочегонных средств (диуретиков) из протокола неотложной помощи — это не нововведение, а скорее законодательное закрепление давно существующих и научно обоснованных медицинских принципов.

Врачи подчеркивают, что применение антибиотиков при вирусной инфекции не только бесполезно, но и вредно. Эти препараты агрессивно воздействуют на полезную микрофлору кишечника, легких и кожи. По мнению специалистов, на фоне ослабленного вирусом иммунитета такое вмешательство может спровоцировать развитие вторичной бактериальной инфекции.

«Другое дело, часто бывает, что после истинной вирусной инфекции возникает на фоне ослабленного иммунитета уже вторично та флора и инфекция, которая нуждается в антибиотикотерапии», — добавила Аникина.

