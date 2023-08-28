Мыши и искрящиеся розетки: Как отдыхают дети в Кабардино-Балкарии по бесплатным путевкам

Жительница Гуково рассказала о неприемлемых условиях для нахождения детей, которые создают в санатории «Кавказ» в Кабардино-Балкарии, сообщает rostovgazeta.ru .

Незрячая жительница Гуково Светлана Авдеева – многодетная мать. 6 августа ее дети на льготных основаниях отправился отдыхать в санаторий «Кавказ», который располагается в Кабардино-Балкарии. Также в этот день в санаторий заселилось еще 40 детей. Ребята были удивлены условиями, в которых они оказались. Дети отправляли маме фотографии здания: открытые электрические провода в ванной комнате, обрушенные фасады, травмоопасные лестницы и балконы.

«Наших детей заселили в ужасные комнаты со сломанными кроватями. Из матрасов торчали пружины. Постельное белье было грязное и рваное. В душевых комнатах открыты провода в светильниках, розетки искрили. Ко всему, еще и мыши ходили толпами», - рассказывает жительница Гнутова, чьи дети отдыхают в санатории «Кавказ»

Ребята обратились к администрации санатории, чтобы их перевели в другие номера. Сотрудники игнорировали просьбы. Светлана Авдеева также связалась с директором заведения, который ответил, что дети слишком требовательные. Причин для переселения нет. Женщина обратилась к местным депутатам, которые также никак не помогала многодетной матери. Для детей нашли другие комнаты только после того, как Светлана связалась с прокуратурой Нальчика.

«Надо сказать, что реакция была молниеносной. Буквально через сутки, наших детей переселили в хороший, уютный корпус. Только теперь выяснилось, что за время переселения у детей закончилось действие санаторных услуг — массажей, ингаляций и всего того, что делают в санаториях», - рассказывает многодетная мать

После того, как сын Светланы Авдеевой заболел, выяснилось, какие еще проблемы есть в санатории.

«Оказалось, что кроме активированного угля в санатории ничего нет. Я снова звонила заведующему Баширу. Предлагала перевести ему деньги, чтобы он приобрел для моего ребенка необходимые лекарства. На самом деле я бы давно уже сама поехала туда, но не могу — я же незрячая, а путь не ближний. В итоге сыну дали препарат, снижающий температуру. Только он не помог. Ребенок жалуется, что в четверг весь день ходил в медпункт, который был закрыт», - рассказывает жительница Гуково

Корреспондент RostovGazeta обратился за комментариями к директору санатория, который частично признал, что в здании есть некоторые проблемы.