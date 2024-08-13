Аферисты старались завладеть двумя квартирами певицы Долиной в Юрмале

Злоумышленники покушались не только на столичную квартиру народной артистки РФ Ларисы Долиной, но и на недвижимость певицы в Латвии. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что это могли быть те же украинские аферисты, что завладели пятикомнатным жилищем артистки в центре Москвы.

Отмечается, что в Юрмале у Долиной имеются две квартиры в элитном ЖК «Янтарная резиденция», тем не менее в силу санкций сегодня она не может попасть в Европу.

Добавляется, что недвижимостью в солидном районе Дзинтари на побережье Рижского залива певица обзавелась еще почти 13 лет назад. На данный момент в собственности у Долиной числится двухкомнатная и четырехкомнатная квартиры, примерная стоимость которых составляет 30 и 66 млн рублей соответственно.

Подчеркивается, что в силу произошедших событий в целом певица может потерять на своей недвижимости свыше 200 млн рублей.

Ранее представитель Ларисы Долиной рассказал о попытках мошенников оформить кредит на ее имя.