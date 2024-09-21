Мытищинцы просили живодера продать им собак, чтобы прекратить их мучения

После задержания мытищинского живодера стало известно, что он неоднократно проявлял агрессию по отношению к своим собакам. Его сын унаследовал данное отношение и не считал издевательства над животными проявлением негуманности. Соседи рассказали, как они пытались спасти зверей, сообщил REGIONS.

Ранее в сети распространили видео, на котором мужчина едет по СТН в автомобиле, к которому веревками привязаны две собаки. Активисты убеждены, что животные не выжили. Соседи считают, что можно было не допустить гибели собак. Многие из них пытались помочь животным.

Так, в январе мужчина вывел на улицу своего бигля и оставил на цепи. Соседи понимали, что такая порода не адаптирована к подобным условиям проживания и морозам. Они просили, чтобы мужчина продал им собаку. Он не согласился.

Одна из жительниц рассказала, что ее сын знаком с сыном задержанного. Он рассказывал маме о том, как мальчик реагирует на издевательства над собаками.

«Когда у них собака во дворе голодная скулила, мой ребенок спросил у сына живодера, почему они собаку не кормят. На что ребенок изверга ответил, что она наказана. То есть там и детей так воспитывают, что это нормально», — рассказала REGIONS соседка живодера.

Ранее соседи живодера рассказали корреспонденту REGIONS, что странный сосед проявлял агрессию не только по отношению к собакам.