REGIONS: соседи живодера из Мытищ обеспокоены его неадекватным поведением

Местные жители Мытищ, которые знакомы с прославившемся недавно живодером лично, рассказали корреспонденту REGIONS о странном поведении мужчины и бездействии сотрудников правоохранительных органов.

На видео попал момент, как местный житель Мытищ возил по СНТ привязанных к автомобилю собак. Соседи мужчины рассказали, что он не в первый раз ведет себя неадекватно. Люди информировали сотрудников правоохранительных органов.

Сосед ведет нелюдимый образ жизни. Вступать в диалог отказывается, не здоровается. Даже если с ним заговорят, отворачивается и старается скорее уйти. Агрессию проявляет не только по отношению к животным. Так, мужчина применил физическое насилие по отношению к женщине и мужчине, живущим неподалеку от него. Однажды в пять утра очень громко слушал музыку, мешая спать окружающим. О каждом из этих случаев люди рассказывали в полиции. Однако они не видят, чтобы странного соседа привлекали к ответственности.

Мужчина проживает с сыном. Жена умерла семь лет назад. Собаки, которых он возил по СТН, принадлежат семье.

«Он делает просто неадекватные вещи, неприемлемые для нормального человека. То есть с головой явно что-то не в порядке. Человек очень опасный, я считаю, для общества», — резюмировала женщина REGIONS.

Ранее сообщалось, что депутат Бурматов призвал лишить свободы живодера из Люберец.