На двоих почти 250 кг: мама и дочка из Подмосковья худеют на реалити-шоу

Мать и дочь из Подольска Олеся и Светлана Тимохины общим весом практически 250 кг пришли на ТВ-шоу, чтобы вместе похудеть, сообщил REGIONS.

По информации издания, на старте проекта вес Олеси составлял 146 кг. Девушка рассказала, что проблема лишнего веса появилась в детстве. Олеся проживала в Донецкой области. На фоне частых переездов девушка стала замечать, что из-за стресса начинает есть в несколько раз больше, чем обычно.

Олеся рассказала, что из-за лишнего веса сталкивалась с критикой со стороны сверстников. Однако нередко негативное отношение демонстрировали взрослые. Так, учитель физкультуры при всем классе назвал школьницу «оно», что вызвало смех среди ребят. Такие воспоминания причиняют девушке дискомфорт.

Мама Олеси весит 97 кг. Светлана призналась, что пришла на проект не только ради красивой фигуры. Она очень хочет поддержать дочь.

«Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и здоров», — отметила Светлана.

По итогу первого выпуска семья из Подмосковья продемонстрировала один из худших результатов. Мама и дочка сбросили не так много килограммов, как предстояло. Ведущие дали им еще один шанс. В соцсетях жители Подольска активно поддерживают женщин в их борьбе.

