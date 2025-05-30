На фабрике по производству петард в Индии прогремел взрыв: ранены 34 человека

На фабрике по производству петард в Индии прогремел взрыв, в результате которого 34 человека получили ранения разной тяжести, сообщила газета The Indian Express. Также есть погибшие.

По информации издания, в результате взрыва погибли пять человек. Сообщается, что данные могут быть обновлены после проведения комплекса спасательных работ. Личности жертв в настоящее время не установили. На предприятии работало много мигрантов из Уттар-Прадеша и Бихара.

Заместитель суперинтенданта полиции (DSP) Ламба Джаспал Сингх проинформировал, что взрыв произошел между 12:00 и 01:00 по местному времени. Взрывная волна была настолько мощной, что полностью разрушила двухэтажное кирпичное строение.

По информации издания, под обвалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Один из рабочих рассказал, что накануне взрыва закончилась работа ночной смены. Некоторые люди отдыхали, другие — расфасовывали петарды. На объекте находилось около 40 человек. Завод имел лицензию. Здание располагалось вдали от жилых районов на сельскохозяйственных угодьях.

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