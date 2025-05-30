Нефтепровод подорвали на востоке Колумбии

На востоке Колумбии произошел подрыв нефтепровода, приведший к попаданию нефти в реку Караналь. Об этом инциденте сообщила компания Cenit.

Согласно заявлению Cenit, дочерней компании группы Ecopetrol, в связи с разгерметизацией нефтепровода Бисентенарио в районе поселка Пальмарито муниципалитета Фортуль департамента Араука, вызванной терактом, был задействован протокол реагирования на чрезвычайные ситуации. Утверждается, что нападение совершено неустановленными лицами.

Для обеспечения безопасности ремонтных бригад, занимающихся ликвидацией последствий взрыва, в район инцидента направлены подразделения вооруженных сил. Местному населению настоятельно рекомендовано воздержаться от использования речной воды.

Нефтепровод Бисентенарио уже подвергался атаке в марте. В данном регионе действует колумбийская повстанческая группировка «Армия национального освобождения» (АНО).

После заключения мирного соглашения между правительством и «Революционными вооруженными силами Колумбии» в 2016 году, АНО, насчитывающая несколько тысяч бойцов, остается единственной крупной повстанческой организацией в стране. Это соглашение положило конец более чем полувековому кровопролитному конфликту, унесшему жизни более 250 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели два взрыва.