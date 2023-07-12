На федеральной территории «Сириус» из-за подтоплений стартовала кампания вакцинирования

Гостей и жителей «Сириуса» призывают вакцинироваться от ряда заболеваний, которые могут прогрессировать в условия подтопления территории, сообщается на официальном сайте ФТ «Сириус».

Прививка необходима для профилактических целей, чтобы обезопасить населения от заражения брюшным тифом, холерой, дизентерией, гепатитом А и лептоспирозом. Перечисленные инфекционные заболевания могут стремительно развиваться в зоне подтопления.

Для разных групп населения выбраны различные препараты. Люди распределены на две категории: дети от трех и до 17 лет, а также взрослые. Предварительно люди могут получить консультацию в телефонном режиме.

Залповые ливни начались на федеральной территории 9 июля. На протяжении двух суток дожди не прекращались. Непогода нанесла ущерб инфраструктуре. Специализированные ведомства проводят восстановительные работы.