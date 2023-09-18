На фестивале «RT.Док: Время героев» продемонстрировали киноленты о зоне СВО

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем аккаунте в интернет-мессенджере подвел итоги фестиваля «RT.Док: Время героев», который проходил с 15 по 17 сентября, пишет агентство « РИА Новости ».

На протяжении двух дней в Доме молодежи презентовали документальные фильмы о зоне СВО. Более 1000 человек выявили желание посетить кинопоказы. Зрителям продемонстрировали 14 фильмов, которые были сняты на «передовой». Те, кто не смог приехать в Приангарье, могут посмотреть ленты в онлайн-кинотеатре. Игорь Кобзев лично присутствовал на последнем дне фестиваля и отметил, что каждая премьера вызывала необыкновенные эмоции у присутствующих.

«Среди них киноленты Евгения Мухортина «Куклы, книги и война. Декабрь 2022», Артема Сомова «Жертвы говорят…», итальянского журналиста Элизио Бертолази «Люди без мира», Артура Ходырева «Скрипичный ключ», Екатерины Китайцевой «Сила», французского кинодокументалиста Анн-Лор Боннель «Донбасс-2022» и другие», - пишет агентство «РИА Новости».

Кроме того, стало известно, что телеканал RT (выступает организатором мероприятия) планирует снять еще один фильм, который посвящен СВО. Его героями станут бойцы из Иркутской области, которые погибли при выполнении боевых задач. Нынешний фестиваль открыл фильм «Жены» автора Айгуль Ербулова, который выступит режиссером и для нового проекта RT.

«Обязательно посмотрю новую ленту, когда она выйдет», - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев

На фестивале также была презентована детско-юношеская программа. Демонстрировали ленты, режиссерами которых выступали подростки и молодые люди. Для желающих проводили мастер-классы, как успешно развивать собственный контент в социальных сетях.