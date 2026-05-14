Политолог Волчанская: признаки завершения СВО появятся после согласования формата переговоров

Юрист и политолог Элина Волчанская прокомментировала текущую риторику сторон, участвующих в конфликте на Украине. По ее словам, многие громкие заявления, которые звучат сегодня, на самом деле несут совсем не тот смысл, который кажется на первый взгляд, сообщил mkset.ru.

По информации издания, после недавних высказываний президента Владимира Путина о том, что конфликт «идет к завершению», в российском информационном пространстве вновь активизировалась дискуссия о возможных сроках окончания специальной военной операции.

Эксперт Волчанская высказала мнение, что сейчас наблюдаются вовсе не приготовления к немедленному и скорому завершению противостояния. Вместо этого, по ее мнению, стороны ведут активную борьбу за стартовые позиции перед потенциальными переговорами. Каждый из участников, утверждает Волчанская, пытается продемонстрировать, что именно его условия являются базовыми, отправными для любого будущего диалога.

При этом политолог подчеркивает: реальные признаки приближения урегулирования появятся лишь после того, как будут выполнены несколько конкретных условий. В первую очередь, необходимо официальное объявление формата переговоров. Во вторую — согласование режима длительного, а не временного прекращения огня. Только тогда, по словам эксперта, можно будет говорить о реальном движении к миру, а не о пиар-активности сторон.

«Поэтому громкие заявления о "завершении" стоит воспринимать скорее как политические сигналы, а не как анонс конкретных решений», — говорит эксперт.

Ранее сообщалось, как штурмовик Александр Шаров стал в Долгопрудном связующим звеном власти и ветеранов СВО.