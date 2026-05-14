Телеведущая Шарапова раскрыла, для чего Молчанов незадолго до своей смерти поехал в Израиль

Легендарный журналист и телеведущий Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни 11 мая. Причиной смерти стал рак. Журналист боролся с болезнью, но не афишировал этого. О последних днях жизни MK.RU рассказала его коллега, телеведущая Арина Шарапова.

По словам журналистки, незадолго до смерти Молчанов ездил в Израиль, где читал лекции и снимался для одного из русскоязычных каналов, однако его планы нарушил начавшийся конфликт. Из-за него журналисту пришлось провести две недели в бомбоубежище. Шарапова отметила, что это было тяжелое испытание для пожилого человека.

«Вместо того, чтобы работать, он две недели сидел в бомбоубежище, потому что это было начало той самой тяжёлой ближневосточной истории конфликтной», — поделилась телеведущая.

При этом сам Молчанов никогда не жаловался на здоровье и скрывал свои проблемы. Известно, что он дважды тяжело переболел COVID-19, но даже тогда он не показывал окружающим плохого самочувствия и продолжал работать.

Шарапова отметила, что настоящим ударом для Молчанова стала потеря близких. По словам телеведущей, его «скосила наповал» смерть родных людей. Журналист ушел из жизни всего через месяц после похорон своей дочери.

За свою долгую карьеру Молчанов снискал всенародную любовь: он вел три программы на отечественном телевидении, которые стали знаковыми для целого поколения зрителей. Кроме того, он принял участие в создании 20 документальных фильмов.

