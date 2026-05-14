На дорогах Подмосковья провели ремонт ограждений

На прошлой неделе специалисты Мосавтодора провели ремонт ограждений разного типа (тросовые, пешеходные и барьерные), расположенных на региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Проектируемом проезде № 5539 в поселке Развилка Ленинского округа, на улице Санаторной в поселке Поведники под Мытищами, на улице Центральной в деревне Губино в Воскресенске. Кроме того, ремонт провели на улице Володарского в Серпухове, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на проспекте 1 Мая в Домодедове.

В ведомстве уточнили, что ограждения на дорогах помогают снизить вероятность возникновения ДТП, а также повысить безопасность участников движения.

