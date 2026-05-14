Преподаватель из Раменского колледжа представит Московскую область на всероссийском конкурсе «Мастер года»

13 мая во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде торжественно завершился региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года». Победу одержал Никита Ангеловский — преподаватель Раменского колледжа по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

На участие в конкурсе было подано свыше 340 заявок от преподавателей колледжей и техникумов региона. После тщательного отбора к состязанию допустили 53 конкурсанта — опытных мастеров производственного обучения, педагогов общеобразовательных дисциплин и специалистов профильных предметов.

Испытания потребовали от участников не только глубоких профессиональных знаний, но и умения ярко презентовать свой опыт. Первый этап предполагал создание видеороликов: педагоги наглядно показали, как выстраивают процесс подготовки студентов, какие методики и технологии применяют на практике.

Второй этап развернулся на базе 11 профессиональных образовательных организаций: здесь участники провели открытые мастер‐классы — полноценные учебные занятия со студентами. Конкурсанты продемонстрировали не просто владение материалом, а настоящее педагогическое искусство: умение увлечь аудиторию, выстроить диалог, адаптировать сложные темы под уровень восприятия и организовать практическую работу.

Осенью 2026 года педагог отправится в Новый Уренгой, чтобы достойно представить Московскую область в финале престижного профессионального состязания. Материальное поощрение стало заслуженным дополнением к профессиональному признанию: победитель регионального этапа получит премию в размере 200 тыс. руб., а лауреаты — по 100 тыс. руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.