Бывший американский майор Эд Деймс, связанный с секретными экспериментами ЦРУ по «экстрасенсорному шпионажу», незадолго до смерти в марте этого года сделал мрачное предупреждение о возможной катастрофе, пишет Daily Mail. Он утверждал, что Земля якобы входит в начальную фазу события, которое сам называл Killshot — «смертельный удар» Солнца.

По версии Деймса, мощные солнечные вспышки могут вывести из строя электросети, связь, спутники и инфраструктуру, после чего мир столкнется с хаосом, паникой, насилием и болезнями. Особенно тревожным он считал нынешний солнечный максимум — пик активности солнца, характеризующийся массовыми пятнами, вспышками и выбросами на небесном теле, — который, по оценкам ученых, продлится до конца 2026 года.

«Вы просыпаетесь, а электричества нет, воды нет, бензина нет — это будет кошмарный сценарий, настоящий апокалипсис», — заявил Деймс в последнем интервью.

Он также связывал возможную катастрофу с кометой C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, открытой в 2023 году, хотя научных доказательств такой связи нет. К тому же скептики напоминают: прошлые прогнозы Деймса уже не сбывались, а «экстрасенсорный шпионах» так и не получил надежного научного подтверждения.

При этом сама опасность мощных солнечных бурь реальна. NASA и NOAA действительно следят за активностью Солнца: сильные вспышки способны нарушать работу спутников, GPS, радиосвязи и энергосетей. Но превращать это в гарантированный апокалипсис ученые не спешат.