Двоюродные братья и потерянные тети: риелтор объяснил, чье присутствие в квартире чаще всего мешает ее продаже

По разным причинам в каждой второй, а то и в каждой семье встречаются люди, которые прописаны в квартире, но фактически там не живут. Как выяснилось, эта, на первый взгляд, бытовая проблема нередко становится серьезным препятствием для продажи жилья, сообщил inkazan.ru.

Казанский риелтор, согласившийся на правах анонимности поделиться своим опытом с изданием Inkazan, рассказал, что такие «мертвые души» то и дело становятся причиной срыва потенциальных сделок.

По словам собеседника журналистов, он неоднократно сталкивался с ситуациями, когда к нему обращались клиенты с просьбой помочь продать квартиру. И только в процессе оформления документов выяснялось, что в жилплощади прописаны какие-то дальние родственники — дяди, тети, двоюродные братья, сестры и прочие, подчас уже потерявшие связь с собственниками.

«Бывает, что и связи с ними нет, поэтому быстро выписать их перед продажей не получается. Так и срываются сделки», — сетует риелтор.

По информации издания, с 1 июня 2025 года Министерство внутренних дел получает новое важное полномочие. Ведомство сможет аннулировать фиктивную регистрацию граждан без обращения в суд. Как сообщается, вся процедура будет занимать от 5 до 14 дней.

Нововведения направлены прежде всего на борьбу с так называемыми резиновыми квартирами. Речь идет о жилых помещениях, где массово регистрируют мигрантов, которые фактически не проживают по указанному адресу. Ранее для аннулирования такой регистрации требовалось судебное решение, что занимало гораздо больше времени и осложняло работу правоохранительных органов.

