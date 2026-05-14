В Красногорске возведут ЖК «Аристов Берег»

Девелопер «Сити-21» возведет ЖК «Аристов Берег» в городском округе Красногорск, на объекте завершен первый этап подготовительных работ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На площадке установлено временное ограждение по периметру строительной площадки, выполнено технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, обустроена въездная группа № 1. Специалисты ведут работы по вертикальной планировке участка, а также устройство внутриплощадочных дорог и проездов, подготовку площадок под штаб строительства.

В работах задействована строительная техника, в том числе экскаваторы, бульдозеры и самосвалы для выполнения работ нулевого цикла жилого дома №1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.