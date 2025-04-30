«На фото блогеров все выглядело богаче»: нижегородка посетила «Москва-Сити»

Нижегородка рассказала, что предварительно промониторила отзывы посетителей. В итоге остановила выбор на апартаментах на 54-м этаже в башне «Город столиц» стоимостью 35 тыс. руб. в сутки. На территории отеля следят за безопасностью. При заселении встречаться с арендодателем нет необходимости. Общение проходит в онлайн-формате. По мнению Алины, обстановка в апартаментах не отличается чем-то особенным.

«Но стоит признать, что вид из панорамных окон апартаментов был просто завораживающим. Особенно вечером, когда видны все огни Москвы», — добавила собеседница NewsNN.

Алина призналась, что по фото и видео блогеров у нее сложилось другое мнение о «Москва-Сити». Ей казалось, что все будет выглядеть более богато и красиво. На самом деле девушка разместилась в обычном номере. Бонус — красивейший вид из окна. Стоит ли платить за него такие деньги, Алина не смогла ответить. На празднование дня рождения она потратила 81 тыс. руб. Кроме аренды номера, она оплатила кейтеринг (26 тыс. руб.) и приобрела различные напитки и закуски (20 тыс. руб.). На празднике присутствовало семь человек.

«Скажу одно: на фото блогеров в соцсетях все выглядело гораздо богаче и красивее», — отметила нижегородка Алина.

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