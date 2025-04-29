Отправляемся на пикник: топ-10 лучших парков Москвы для прогулки на майских праздниках

Синоптики обещают потепление до +18 градусов на майских праздниках в Москве. Значит, жители и гости столицы, наконец-то, смогут отправиться на прогулку по паркам после апрельского похолодания. Выбрать место для свидания или встречи с друзьями поможет топ-10 лучших московских парков по версии интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Парк Горького

Безусловно, первое место среди всех парков занимает знаменитый и самый посещаемый в Москве — парк Горького. Территория обустроена велосипедными и пешеходными дорожками, горожане и туристы могут арендовать велосипед или электросамокат, чтобы отправиться в путешествие вдоль Москвы-реки. По соседству находится современный парк искусств «Музеон», где располагается Новая Третьяковка. Прогуливаясь по Крымской набережной, можно увидеть одну из самых спорных работ Зураба Церетели — памятник Петру I.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Парк Раздолье

Парк Раздолье в Одинцовском городском округе станет отличным местом для семейного отдыха на майских праздниках. На территории расположены 15 спортплощадок со свободным входом. Главной достопримечательностью парка является веревочный парк Norway Park — самый крупный в Московской области.

Фото: [ медиасток.рф ]

Парк Зарядье

Одним из самых узнаваемых в столице остается парк Зарядье, известный парящим мостом над Москвой-рекой и видом на Красную площадь. Гости парка могут посетить ледяную пещеру, «летающий» кинотеатр, «заповедное посольство», флорариум, ресторан и гастрономический центр. Также в Зарядье нередко проводятся фестивали под открытым небом, а в честь 80-летия Победы в Подземном музее парка работает выставка «Весна Победы» (6+).

Фото: [ медиасток.рф ]

Парк Сокольники

На северо-востоке Москвы расположен парк Сокольники с благоустроенной территорией с фонтанами и зонами для пикника. В 2013 году парк Сокольники занял первое место в рейтинге московских парков, став лучшим местом в столице для семейного отдыха. Летом посетители парка могут насладиться красотой цветов в Большом и Малом розариях.

Фото: [ culture.ru ]

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород»

Ботанический сад МГУ — старейший ботанический сад России, история которого ведет свое начало с 1706 года, когда по указу Петра I за Сухаревской башней был заложен аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Сегодня гости парка могут посетить экспозицию под открытым небом, а также круглогодичные Пальмовую и Суккулентную оранжереи.

Фото: [ медиасток.рф ]

Парк «Лосиный остров»

Самый большой парк столицы «Лосиный остров», охватывает территорию свыше 12 тысяч гектаров. Посетителям доступны экскурсии по вольерному комплексу Лосиной биостанции, прогулка по Оленьей тропе или просто уединение на природе. Еще в прошлом веке на Лосиный остров с Дальнего Востока завезли пятнистых оленей, популяция которых в наши дни насчитывает около двухсот особей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Музей‑заповедник «Кузьминки-Люблино»

На майских праздниках москвичи также могут отправиться в музей под открытым небом — окруженный водоемом парк «Кузьминки-Люблино», сохранивший практически все старинные постройки. Усадьба является ярким образцом архитектуры и ландшафтного искусства начала XIX века. На территории, возникшей в XVIII веке, кроме архитектуры, сохранились планировка дорог, каскад прудов, регулярный и пейзажный парки.

Фото: [ пресс-служба музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» ]

Дюссельдорфский парк

Разработанный европейскими специалистами Дюссельдорфский парк находится в Марьино. Территория названа в честь города-побратима Москвы — Дюссельдорфа. Центром притяжения в парке является символ немецкого города — скульптура мальчика «Радшлегер», а также большой пруд, вдоль которого проходят пешеходные дорожки.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Музей‑заповедник «Царицыно»

Окунуться в историю также можно в музее‑заповеднике «Царицыно», главной достопримечательностью здесь является Царицынский дворец, который некогда был построен по указу Екатерины II. В конце 1990-х годов парк пришел в запустение, однако в 2005 году на территории развернулась масштабная реконструкция, и теперь посетители могут наслаждаться прогулками по музею-заповеднику.

Фото: [ медиасток.рф ]

Парк ВДНХ

Одним из самых известных в Москве является парк ВДНХ, архитектура которого, пожалуй, не имеет аналогов на территории столицы. Точка притяжения парка — фонтан «Дружба народов», созданный архитектором Константином Топуридзе. Территория ВДНХ делится на несколько тематических зон — выставочную зону, парк аттракционов, ландшафтный парк и т.д. Для посещения доступна и канатная дорога «Воздушный трамвай».

Фото: [ медиасток.рф ]

Ранее стало известно, что выставка фотографий «Дорога домой. ЛНР» открылась в Химках.