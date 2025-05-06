На горе в Шерегеше зажгли 336 факелов

На горе в Шерегеше в рамках памятной акции в преддверии празднования Дня Победы зажгли 336 факелов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на официальный телеграм-канал курорта Шерегеш.

Сообщается, что на склоне горы установили 336 факелов в виде надписи «80 ПОБЕДА!». Факелы зажгли одновременно. Цель акции — почтить память соотечественников, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны, а также выразить уважение участникам спецоперации.

По информации дирекции курорта Шерегеш, в акции приняла участие администрация Таштагольского муниципального района. Факелы устанавливали и зажигали представители отряда юнармейцев МБОУ СОШ № 11 «Пламя» пгт. Шерегеш и волонтеры курорта. Акцию провели в начале апреля. Видео световой инсталляции опубликовано в телеграм-канале дирекции курорта, который пользуется популярностью среди россиян в зимний период времени.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК Кузбасса благоустроили захоронения ветеранов войны в преддверии 9 Мая, за которыми не могут ухаживать родные.