Сотрудники СК Кузбасса благоустроили захоронения ветеранов войны в преддверии 9 Мая

В ведомстве проинформировали, что сотрудники посетили кладбище Юргинского муниципального округа. Они уделили внимание могиле ветерана Александра Михайловича Вахрамеева и жительницы блокадного Ленинграда Марии Прокопьевны Мерзляковой. По разным причинам родные не могут ухаживать за могилами усопших. Сотрудники заменили ветхие надгробные плиты на новые памятники, отремонтировали ограждения захоронений и благоустроили прилегающую территорию.

«Такие мероприятия — не просто дань памяти, а наш долг перед теми, кто подарил нам мир», — отметил заместитель руководителя следственного отдела по городу Юрга Руслан Торопов.

В ведомстве отметили, что сотрудники СК принимают участие в подобных акциях каждый год. В регионе ведется большая работа по поиску пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны соотечественников. Каждая история — это человеческая судьба и напоминание о важности чтить память героев. Сотрудники работают над тем, чтобы подвиг самоотверженных соотечественников навсегда остался в памяти потомков.

В День Победы ожидается проведение различных мероприятий. Во сколько начнется Парад Победы, как пройдет и где посмотреть торжественное прохождение войск — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».