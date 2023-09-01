На границе Армении и Азербайджана есть раненые и погибшие: стороны обвиняют друг друга

Министерство обороны Азербайджанской республики сообщило, что подразделения вооруженных сил Армении направили в сторону позиций, где находятся военные Азербайджана, БПЛА, а позже открыли огонь. В свою очередь Минобороны Армении заявили, что первыми огонь открыли представители Азербайджана, которые распространяют неправдивую информацию о ситуации на государственной линии разграничения.

Министерство обороны Азербайджанской республики сообщило, что атака со стороны Армении произошла утром, 1 сентября. Двое военнослужащих получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения. Было принято решено принимать ответные меры. После того, ка противник использовал БПЛА, он открыл артиллерийский огонь. Ранее, 31 августа, на границе также происходила перестрелка.

«Подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям Азербайджанской Армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района», – сообщает Министерство обороны Азербайджанской республики

Минобороны Армении отрицают факт перестрелки и сообщают, что военные получили ранения вследствие внутренней потасовки, которая произошла между ними. После противник открыл огонь по армянским позициям. Есть информация, что один человек был ранен, а двое погибло. Интенсивность огня снизилась, но за ситуацией продолжают наблюдать.