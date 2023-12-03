На Ямале собралось 120 спортсменов со всей России: стартуют соревнования по сноуборду

Зону для соревнований подготовили на территории лабытнангского горнолыжного комплекса «Октябрьский». Участие принимает 120 человек, которые приехали из 15 российских регионов. Лучшие спортсмены будут награждены медалями и другими наградами.

В Ноябрьске проходит другой турнир. На этом мероприятии можно играть в снежки. В турнире по юкигассену участие принимают девять команд, сообщает интернет-мессенджер Ямал-Медиа. В воскресенье, 3 декабря, станет известно имя победителя турнира.

Мороз минус 26° не мешает спортсменам добиваться победы. Территория для игры очерчена. На снежном поле установлены ограждения, за которые можно прятаться. Игроки перебегают от того барьера к другому, чтобы успеть добежать и быть ударенным снежком. У каждого участника команды на форме отмечен номер. Различать спортсменов легко по цвету одежды.