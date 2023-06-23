На Камчатке началось извержение вулкана

Вчера, 22 июня на Камчатке началось извержение самого высокого действующего вулкана Евразии – Ключевская сопка. Руководитель местной группы реагирования на подобные происшествия Ольга Гирина сообщила СМИ, что сейчас вулкан не представляет опасности.

Она также сообщила, что сейчас специалистами наблюдается фонтанирование лавы в кратере на вершине Ключевской. Ключевской присвоен «желтый» уровень опасности. Он не угрожает ни местным жителям, ни воздушному транспорту. Группа Гириной будет наблюдать за вулканом и его активностью.

Ночью эксперты наблюдали свечение лавы в западной части вершины вулкана. Они были зафиксированы камерами местной обсерватории.

Предыдущее извержение происходило с 30 сентября 2020 по 8 февраля 2021 года.

Высота вулкана составляет почти 5 километров.