В Королеве проведут масштабный гала-концерт областного танцевального фестиваля

В Королеве проведут масштабный гала-концерт регионального танцевального фестиваля «Область танцевальных культур». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В целом на участие в мероприятии поступило около 800 заявок. В финал прошли 79 участников, в том числе 33 жителя Подмосковья и 46 представителей других регионов.

В программе — танцевальные батлы и соревнования по брейкингу в нескольких возрастных категориях. Оценивать выступления будут именитые танцоры со всего мира, в том числе Daswitch из Китая, Deadhomies из Франции, Torch из Южной Кореи, Ryoga из Японии.

Победители батлов получат возможность представлять Россию на международных соревнованиях в Японии, Китае и ОАЭ.

Гостей ждут танцевальные мастер-классы и показательные выступления.

Мероприятие состоится на Центральной площади 6 сентября в 14:00. Возрастное ограничение 0+

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил закрытие фестиваля «Лето. Музыка. Музей».