Фасад, окна, вентиляция и черновая отделка: как идет капремонт в школе №9 Луховиц

В Луховицах продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №9, расположенной на Учебном переулке. Работы ведутся масштабные — здание должно стать современным, удобным и безопасным для учеников. Финансирование осуществляется по национальному проекту «Молодежь и дети» и государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2027 года. Строительная готовность объекта составляет 41%. Подрядчики уже приступили к работам по фасаду, устанавливают оконные блоки, монтируют системы вентиляции, ведут электромонтаж и выполняют черновую отделку помещений.

На время ремонта учебный процесс организован на резервных площадках. Как пояснила директор школы Светлана Дорофеева, с 1 сентября учеников временно разместят следующим образом: первые классы будут заниматься в здании дошкольного отделения по адресу: улица Мира, 15; девятые и одиннадцатые классы — в школе №9 на улице Гайдара, 2, в первую смену; со вторых по восьмые классы и десятые классы — там же, но во вторую смену.

Основная задача — обеспечить непрерывность образовательного процесса и комфортные условия для детей. Ход работ находится на постоянном контроле главы муниципального округа Луховицы Марка Черемисова. Родители и ученики с нетерпением ждут открытия обновленной школы, которая станет современным образовательным центром для всего микрорайона.