Все для комфорта жителей: как идет ремонт двора на Молодежной в Нижне-Маслово

В селе Нижне-Маслово продолжается капитальный ремонт дворовой территории на улице Молодежной, где расположены дома 11 и 12. Обновление проводится по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды» и муниципальной программы «Чистый округ». Ход работ проверил глава муниципального округа Луховицы Марк Черемисов вместе с депутатом окружного Совета депутатов Валентиной Строковой.

На объекте уже установлены все игровые элементы детской и спортивной площадок, уложен первый слой резинового покрытия. На воркаут-площадке подготовлено основание для дальнейшего монтажа. Полностью завершить все работы планируется до конца августа.

«Работы идут по плану, уже выполнено более 90% от всего объема, осталось точечно доложить асфальт, нанести разметку на парковках и поставить скамейки», — отметил глава муниципального округа Луховицы Марк Черемисов.

В ходе выездного совещания с подрядчиком Марк Черемисов обсудил организационные моменты: уборку территории после каждого этапа и замечания, поступающие от местных жителей. Он подчеркнул, что основная задача — выполнить все качественно, чтобы обновленным двором было удобно пользоваться.

В этом году в Луховицах ремонтируют пять дворовых территорий. На трех объектах работы уже практически завершены, двор в Нижне-Маслово тоже находится на финальной стадии. Все объекты будут сданы в установленные сроки — до 15 сентября.

«Продолжаем работать», — отметил Марк Черемисов.

Жители села с нетерпением ждут открытия обновленного пространства, где смогут проводить время с детьми и заниматься спортом. Все работы ведутся по графику и под контролем администрации.