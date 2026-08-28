Рабочее движение запустили на подъездной дороге к новому образовательному комплексу в Котельниках

В Котельниках запустили рабочее движение на подъездной дороге к новому воспитательно-образовательному комплексу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Комплекс был построен в микрорайоне «Опытное поле». С открытием дороги будет обеспечен комфортный подъезд к учреждению для 7 тыс. учеников и местных жителей.

Протяженность двухполосной дороги составляет 570 м. Она пролегает от 3-го Покровского проезда до парковки на Сосновой улице. На протяжении дороги обустроены тротуары и парковки. Также обустроена ливневая канализация и оборудовано освещение.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность комплекса к открытию. Первых учеников он примет в День знаний.