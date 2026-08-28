Около 200 недоношенных детей прошли курс иммунизации в Московском областном перинатальном центре

Курс иммунизации в Московском областном перинатальном центре с начала 2026 года прошли почти 200 недоношенных детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках курса дети получают инъекции препаратом «Синагис». Он содержит моноклональные антитела, которые обеспечивают защиту от тяжелых респираторных инфекций.

Курс проводят детям из групп высокого риска. Это дети в возрасте до 6 месяцев, родившиеся на 35-й неделе беременности или раньше; дети до 2 лет, которые в течение полугода получали лечение от бронхолегочной дисплазии; дети до 2 лет с гемодинамически значимыми врожденными пороками сердца.

«Мы проводим иммунизацию по показаниям и сопровождаем семьи на протяжении всего курса», — отметил заведующий отделением катамнеза Михаил Немсверидзе.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение.