Омбудсмен Подмосковья подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой региона
Фаевская и Общественная палата Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: [пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках форума «Совместный вектор развития» подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой Московской области.
В ходе форума участники обсудили подготовку к Единому дню голосования и развитие системы общественного контроля за выборами.
В рамках соглашения стороны будут проводить взаимные консультации и обмениваться опытом в создании необходимых условий по организации общественного наблюдения.
«Для гражданина важно не только иметь право проголосовать, но и быть уверенным в том, что его права на каждом этапе избирательного процесса защищены. Общественное наблюдение является одним из механизмов, позволяющих своевременно выявлять проблемные ситуации и обеспечивать их рассмотрение в правовом поле», — подчеркнула Фаевская.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум «Сила в единстве».