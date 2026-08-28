Омбудсмен Подмосковья подписала соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой региона

«Для гражданина важно не только иметь право проголосовать, но и быть уверенным в том, что его права на каждом этапе избирательного процесса защищены. Общественное наблюдение является одним из механизмов, позволяющих своевременно выявлять проблемные ситуации и обеспечивать их рассмотрение в правовом поле», — подчеркнула Фаевская.