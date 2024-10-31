На киберфесте Goodline Open состоится показ костюмов персонажей игр и комиксов

В Кемерове на площадке ГЦС «Кузбасс» 10 ноября состоится киберфест Goodline Open, победитель которого получит в качестве вознаграждения 25 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Организаторы уверены, что участники положительно оценят шоу. На протяжении дня они смогут посещать локации с различными играми. Жанр может быть любым — от ретро до настольных. Кроме того, подготовлены развлечения: аквагрим, VR зона и многое другое.

В командной игре участники смогут показать свои способности в игре Dota 2 и Counter-Strike 2. Материальное вознаграждение — не единственное поощрение. Победители получат кубки и награды. Лучшие игроки будут бороться за PlayStation 5.

Во время игры участникам предложат перевоплотиться в любимых персонажей игр, комиксов и фильмов. После они выйдут на сцену и продемонстрируют свои наряды. По некоторым дисциплинам пройдут шоу-матчи. Зрители смогут болеть в онлайн-режиме. Для болельщиков параллельно проведут зрительские турниры, которые гарантируют отличное настроение каждому.

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