Эксперт Скаржинский: блокировка Steam в России нанесет большой удар по геймерам

Блокировка игровой платформы Steam нанесет большой удар по российским геймерам и киберспорту в целом, считает гендиректор компании-разработчика компьютерного программного обеспечения «ИОН» Николай Скаржинский. В беседе с RuNews24.ru он напомнил, что аналога зарубежной площадки в России не разработали.

У России давно назревали вопросы к модерации Steam. Разработчикам настойчиво советовали удалить запрещенный контент на платформе, в противном случае в РФ ее заблокируют. Несмотря на то, что цифровой сервис избавился от 11 страниц с «запрещенкой», российские ведомства посчитали эти меры недостаточными.

По словам эксперта Скаржинского, блокировка Steam очень вероятна, но этот шаг станет ударом для российских геймеров и российского киберспорта.

Преподаватель и киберэксперт Леонид Войков согласился с коллегой: ограничения против площадки возможны, в том числе и по вине самих граждан, кому сервис не так актуален.

«После блокировки Discord и большого числа жалоб на него, мы заметили, что жаловались также и на Steam. Мы видим, что контент на главной странице Steam (в галерее) изменился не в лучшую сторону. Из этого можно сделать вывод о том, что блокировка Steam вполне возможна, но при этом возникнет недовольство и недопонимание у довольно большой аудитории, которая в итоге сможет повлиять на решение о блокировке», — добавил Волков.

Напомним, что РКН включал семь страниц Steam в реестр, где содержатся все страницы с запрещенным контентом. Разговоров о блокировке платформы все больше, но к прямым действиям пока никто не прибегал.

Ранее сообщалось, что могло привести к массовым сбоям Telegram в России.