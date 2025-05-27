На кладбище домашних животных в Кемерово устанавливают кресты и фото питомцев

В поле за Казанским храмом в Кемерово местные жители обустроили кладбище для домашних животных, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Возле могил установлены кресты и фото питомцев. Некоторые захоронения благоустроены.

По информации издания, на многих табличках размещена информация, когда питомец родился и умер. На некоторых можно увидеть надписи с различными пожеланиями, например, «мягких облачков». Возле захоронений установлены невысокие самодельные ограждения. Некоторые хозяева продолжают посещать могилы. К такому мнению пришел корреспондент Сибдепо, увидев искусственные цветы, корм и продукты питания. Другие захоронения неблагоустроенные. Рядом с кладбищем находится свалка.

В комитете благоустройства Ленинского района редакции рассказали, что не проинформированы о появлении кладбища для питомцев. В региональном управлении ветеринарии также отметили, что появление подобных мест нарушает законодательство РФ. Трупы животных необходимо кремировать.

Корреспондент Сибдепо обратил внимание на духовный вопрос. Имеет ли право человек ставить православный крест на могиле собаки или кошки — на вопрос ответил представитель кемеровской епархии Вячеслав Ланский.

«Установление креста на могиле — свидетельство о том, что там похоронен христианин. Животные христианами быть не могут, следовательно, духу христианской традиции это не соответствует», — отметил собеседник Сибдепо.

Ранее сообщалось, что Польша направила ноту в РФ из-за удаления крестов на польском кладбище в Твери.