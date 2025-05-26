Польша направила ноту в РФ из-за удаления крестов на польском кладбище в Твери

Польское Министерство иностранных дел направило официальное обращение в российский МИД в связи с информацией об исчезновении крестов с монумента на польском военном захоронении в Тверской области, о чем сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в интервью радиостанции RMF FM.

В среду Сикорский проинформировал прессу о том, что с мемориала на польском военном кладбище комплекса «Медное» в Тверской области, предположительно, были сняты крест Virtuti militari и крест, символизирующий войну 1939 года. Подчеркивается, что, по мнению польской стороны, кресты должны были оставаться на своих местах.

Ранее сообщалось, что посол РФ приглашен в МИД Польши для передачи ноты о закрытии генконсульства.