На конечной остановке в незнакомом месте: водитель маршрутки в Подмосковье стал героем дня для двух потерявшихся детей

Водитель маршрутного такси 18к, связывающего деревню Колышкино Болото Богородского округа с подмосковной Электросталью, в морозный день не оставил на произвол судьбы двух школьников, которые заблудились, сообщил REGIONS.

Ребята приехали на школьную олимпиаду в район, который был им не знаком. Мальчик и девочка возвращались домой. Они случайно сели в автобус, следующий через автовокзал в Ногинске. На конечной остановке поняли, что оказали в другой местности, которая также была им совершенно не знакома.

«Водитель не только не высадил маленьких пассажиров на стоянке, но и оставил их в теплом салоне, предложив чай и бутерброды. Номер автобуса Х657ХУ790, спасибо этому человеку за отзывчивость и доброту», — рассказала мать одного из школьников.

Мама одного из школьников рассказала, что автобусы этого маршрута придерживаются определенного расписания: транспортное средство отправляется каждый час. Женщина уверена, что во время ожидания следующего маршрута дети могли сильно замерзнуть, что негативно отразилось бы на их самочувствии и здоровье.

