Жителей Подмосковья пригласили принять участие в опросе на тему безопасной перевозки детей в автомобилях

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в социальном опросе на тему соблюдения правил безопасности при перевозке детей в автомобилях. Его проводит Госавтоинспекция Московской области в рамках нового социального раунда.

«Мы хотим узнать, насколько хорошо родители-водители знают правила перевозки детей и как относятся к использованию детских кресел», - отметили в ведомстве.

Для участия в опросе нужно перейти по QR-коду на информационных брошюрах ведомства или по этой ссылке и ответить на несколько вопросов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности использования ремней безопасности в автомобиле.