На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка

В Омске новосибирская компания намерена построить логопарк «Звездный». В ходе очередного заседания «зеленой комиссии» подрядчику разрешили снести 78 деревьев и 150 кв. м поросли, чтобы освободить место для строительства объекта, сообщает gorod55.ru .

В качестве компенсации компании поручили высадить 234 деревьев — сосны и ивы. Они должны появиться на Левобережье Омска вблизи остановки общественного пользования. Организация предоставила официальное письмо, в котором обязуется до 1 декабря нынешнего года высадить новые растения.

«Организация пишет, что заключен договор на выполнение работ по высадке компенсационного озеленения с бюджетным учреждением и произведена оплата в размере 50%», — пояснила секретарь «зеленой комиссии».

Во время заседания «зеленой комиссии» никто из присутствующих не задавал никаких вопросов представителям компании, которая намерена строить логопарк. Ранее организации уже разрешали вырубку деревьев. Представители выполнили взятые на себя условия и высадили 297 деревьев вблизи места общественного пользования. Тогда компания вырубила 99 деревьев.

Логопарк намерены строить для того, чтобы складировать в нем продовольственные и непродовольственные товары.

Ранее мы сообщали, что около двух тысяч аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья с начала года.