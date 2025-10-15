Омбудсмен Подмосковья предложила удалить из интернета все видео про зацепинг

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова высказала мнение, что из интернета необходимо удалить все видео о зацепинге, сообщил REGIONS.

Детский омбудсмен Подмосковья считает, что подростки следуют опасному тренду. В настоящее время они легко могут найти любую информацию о зацепинге. По словам Мишоновой, в Сети размещена даже подробная видеоинструкция. Удаление опасного контента поможет препятствовать распространению опасного тренда.

«Чтобы подростки не могли пересылать друг другу эти ролики, не могли вовлекать в свои увлечения других детей, притом что мы фиксируем, что дети все младше и младше начинают заниматься зацепингом», — сказала Мишонова.

Зацепинг в Российской Федерации находится под законодательным запретом в связи с прямой угрозой жизни и здоровью граждан. Данное занятие сопряжено с высокими рисками падения с подвижного состава, поражения электрическим током или столкновения с препятствиями. Помимо этого, подобные действия дестабилизируют работу общественного транспорта, провоцируя задержки и повышая вероятность аварийных ситуаций, за что предусмотрена административная ответственность.

Ранее сообщалось, что детский омбудсмен Подмосковья призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению.