В соцсетях сообщили о взрыве во время утилизации опасных материалов на заводе в Кузбассе

На территории полигона, принадлежащего одному из заводов Киселевска, прогремел взрыв. ЧП произошло в тот момент, когда на объекте проводились работы по утилизации взрывчатых веществ и остатков промышленного производства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на данные из социальных сетей россиян.

По словам пользователей соцсетей, в результате происшествия погиб сотрудник предприятия. Некоторые горожане располагают неподтвержденной информацией, что несчастный случай унес жизнь мастера, который непосредственно участвовал в технологическом процессе уничтожения опасных материалов. От полученных травм мужчина скончался на месте — якобы врачи уже ничем не могли ему помочь.

В настоящий момент специалистами Ростехнадзора проводятся необходимые проверочные мероприятия. Экспертам предстоит установить точную причину произошедшего: что именно спровоцировало взрыв — нарушение техники безопасности, неисправность оборудования или человеческий фактор. Официальных комментариев от руководства предприятия и представителей надзорных органов пока не поступало.

