На необитаемом острове Аскольде после проведения слета осталось 17 детей

На необитаемом острове Аскольда в Приморском крае находятся 17 детей, которые с 5 августа из-за ухудшения погодных условий не могут вернуться домой после завершения молодежного слета, пишет агентство « РИА Новости ».

Молодежный научно-образовательный слет завершился 5 августа. Дети должны были отправиться домой, но сделать это из-за плохих погодных условий на данный момент невозможно. Организаторы отмечают, что поводов для паники нет. С ребятами находятся взрослые люди, которые прошли инструктаж поведения в чрезвычайных ситуациях.

У детей есть все необходимое: продукты питания, вода, медикаменты. На острове размещено несколько генераторов. Живут дети в специально обрадованном помещении, которое выдерживает шквалистый ветер. Регулярного сообщения между материком и островом нет, поэтому ребят смогут доставить домой после улучшения погодных условий. Согласно данным синоптиков, во вторник, 8 августа, ожидается уменьшение волны. При необходимости дети могут находиться на острове еще неделю. На это время есть необходимый запас питания и топлива.