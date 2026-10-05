Работники учреждений образования Удмуртии зарабатывают в среднем ₽68,9 тыс. в месяц. Такие данные по итогам января — июня 2026 года опубликовал Удмуртстат, сообщил udm-info.ru.

По информации издания, за год зарплата педагогов республики выросла на 13,9%. Однако этот показатель все равно ниже средней по региону — она составляет ₽87,3 тыс.

Ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, статистики привели и другие цифры, касающиеся сферы образования. Так, на начало 2024/2025 учебного года в школах Удмуртии насчитывалось 15 382 педагогических работника. В 2025/2026 их стало меньше — 15 311, из которых 77,7% — учителя.

Больше всего в школах республики работает учителей начальных классов — 28%. На втором месте преподаватели русского языка и литературы — 12%, на третьем учителя иностранных языков — 10%. При этом дефицит педагогов, которые преподают информатику, химию, музыку, изобразительное искусство и прочие предметы, составляет 2%.

В Удмуртстате также сообщили, что у 60,7% учителей школ республики стаж работы превышает 20 лет. Больше всего педагогов возрастной категории 50–54 года — 15,7%. На втором месте учителя от 55 до 59 лет — 14,7%, на третьем — от 45 до 49 лет — 12,4%. Педагогов моложе 25 лет всего 7,4%, а старше 65 лет — 6,5%. И еще одна деталь, на которую обратили внимание аналитики, — традиционно женщин среди педагогов больше, чем мужчин — девять к одному.

Ранее сообщалось, что учителям в Ростовской области предлагают зарплату от ₽5 тыс.