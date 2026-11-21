Демонстрация с требованием приостановить развитие технологий искусственного интеллекта состоялась в центральной части Лондона. Как сообщает корреспондент ТАСС , собравшиеся выступили за введение законодательного контроля в этой сфере.

Акция прошла у резиденции премьер-министра Великобритании Энди Бернэма на Даунинг-стрит, 10. В ней приняли участие порядка одной тысячи человек, подавляющее большинство которых составила молодежь. Участники держали в руках плакаты с надписями «Если не умеешь рулить, не участвуй в гонках», «Народ за остановку ИИ», «Поставьте ИИ на паузу», «Никогда не поздно ввести регулирование», «Не играйте с огнем».

Один из участников акции сообщил корреспонденту ТАСС, что бесконтрольное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества.

«Мы видим, как модели выходят из-под контроля. Это может быть очень опасно, особенно в критически важных сферах. Нам нужно запретить суперинтеллект на мировом уровне. Раньше мы запретили глобально хлорфторуглероды для охраны озонового слоя. Это был успешный опыт. Теперь то же самое надо сделать с ИИ», — заявил протестующий по имени Тим.

Ранее сообщалось о том, что РЖД создаст личного ИИ-агента, который сам купит билеты и закажет такси.