Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа в зимний период. Об этом сообщили в организации в ответ на запрос РИА Новости .

«Европейское региональное бюро (...) призывает людей (...) оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — отметили в ВОЗ.

По данным организации, в Европе наблюдается рост заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. Лицам, особенно входящим в группы риска, рекомендуется пройти вакцинацию для профилактики заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что в Химках от гриппа привито 36 020 детей и 63 838 взрослых.