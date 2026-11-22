«Вакцинация — лучшая защита». ВОЗ заявила о росте гриппа и призвала прививаться
ВОЗ назвала вакцинацию лучшей защитой от гриппа
Фото: [Подмосковье сегодня/Илья Попов]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от гриппа в зимний период. Об этом сообщили в организации в ответ на запрос РИА Новости.
«Европейское региональное бюро (...) призывает людей (...) оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», — отметили в ВОЗ.
По данным организации, в Европе наблюдается рост заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. Лицам, особенно входящим в группы риска, рекомендуется пройти вакцинацию для профилактики заболеваний.
Ранее сообщалось о том, что в Химках от гриппа привито 36 020 детей и 63 838 взрослых.