В православной традиции молитвы о даровании детей, благополучной беременности и успешных родах принято возносить перед иконами Божией Матери «Помощница в родах», «Феодоровская» и «Млекопитательница». Об этом сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Русской православной церкви священник Владислав Береговой.

Священнослужитель отметил, что с просьбами о рождении ребенка верующие также обращаются к святым праведным Иоакиму и Анне, родителям Богородицы, которые долгое время не имели детей. Кроме того, молитвы возносят пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи, обретшим сына в преклонном возрасте.

Береговой подчеркнул, что в православии отсутствует строгое разделение святых по «специализации», поэтому человек вправе обратиться к любому святому, которого особенно почитает. При этом священник предостерег от восприятия молитвы как магического средства, гарантирующего исполнение желания: она должна быть наполнена верой и надеждой на милость Бога.

«Конечно, молитва не исключает необходимости медицинской помощи, особенно когда речь идет о сложной беременности или преждевременных родах», — сказал Береговой.

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