Средний размер пенсии летчиков-испытателей в России увеличился более чем на 68 тысяч рублей с 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости .

По информации фонда, в октябре 2021 года средняя выплата работающим и неработающим летчикам-испытателям составляла 107 889 рублей. К октябрю 2026 года этот показатель достиг 176 658 рублей. Таким образом, рост составил 68 769 рублей.

Уточняется, что в октябре 2026 года работающие летчики-испытатели получали 173 100 рублей, а неработающие — 177 883 рубля.

Ранее сообщалось о том, кого ждет прибавка к пенсии в декабре.